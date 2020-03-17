Льгот нет: первый элекробус будет принимать наличку и банковские карты

17 Март 2020 2020-03-17T19:35:11+03:00

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С 18 марта в Самаре в тестовом режиме начинает работать первый в Самаре электробус. С 5 утра он отправится от Губернского рынка по маршруту №108.

- К оплате принимаются банковские карты, возможен и наличный расчёт, льгот нет, - сообщают в ТТУ Самары. - Маршрут №108 проследует по трассе троллейбусного маршрута N°6 до Кряжа, далее по ул. Утевской в Южный город. Добро пожаловать на борт!

Стоимость проезда - 32 рубля, будет ли отличаться стоимость наличного и безналичного расчета, пока до конца не ясно.

Напомним, электробус в Самару прибыл 14 февраля, самарцы даже сумели заснять его транспортировку и выложить фотографии в соцсети.

Предполагается, что в день он будет выполнять по 6 рейсов, после тестирования этого экологичного вида транспорта будет приниматься решение о том, нужен ли такой транспорт Самаре и стоит ли он своих денег.

Новость о электробусе сотрудники ТТУ выложили в соцсетиФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU