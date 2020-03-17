"8 лет была же никому не нужна": самарец объяснил полицейским, почему сдал на металлолом чужую машину

17 Март 2020 2020-03-17T20:55:01+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

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Самарские полицейские нашли парня, который покусился на чужую собственность - увез и сдал на металлолом грузовик DAF.

Фура была припаркована на автостоянке на ул.Владимирской. После ее исчезновения хозяин машины обратился в полицию.

- Уголовное дело 12 марта возбудили по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину, - рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района СУ УМВД России по г. Самаре Алена Крутилкина.

Полицейские выяснили, что грузовик был не на ходу и на стоянке пробыл очень долго. А незадолго до его исчезновения кто-то купил автомобиль, припаркованный рядом с ним.

- Некие лица также предлагали свою помощь в вывозе металла и крутились возле этой фуры, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" один из оперов. - Мы установили их номер телефона, позвонили и выманили их под предлогом продажи металлолома

Так в руки полицейских попал безработный 28-летний парень, который зарабатывает на жизнь как раз тем, что сдает металллолом.

- Я знал, что машина сломана и никому не нужна. Я же спрашивал, как найти хозяина, мне сказали, что хозяина нет, и она стоит там уже лет 8. Вот мы и решили ее забрать, - признался молодой человек полицейским.

По версии оперативников, парень работал не один, но его приятель не знал, что участвует в преступлении. Они вместе пригнали эвакуатор, погрузили туда останки фуры, сдали ее на металлолом. "Заработанные" 9 тысяч рублей инициатор аферы потратил на личные нужды и оплату услуг эвакуатора.

За проявленную инициативу ему теперь грозит до 5 лет реального лишения свободы.

- Я знал, что машина сломанная и никому не нужна. Я же спрашивал, как найти хозяина, мне сказали, что хозяина нет, и она стоит там уже лет 8. Вот мы и решили ее забрать

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/767034" frameborder="0"></iframe> Самарец сдал на металлолом чужой грузовик.пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU