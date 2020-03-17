Самарцам, которые служат в Президентском полку, обеспечат соцподержку

17 Март 2020 2020-03-17T21:47:11+03:00

На встрече с призывниками из Самарской области глава региона обещал подумать над льготами при поступлении в вузы для тех, кто проходил службу в Президентском полку

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Просьба о необходимом лечении для больных родственников, вопросы высшего образования - уроженцы Самарской области, которые сейчас проходят службу в Президентском полку, 17 марта могли открыто поговорить главой нашего региона. Дмитрий Азаров во время рабочего визита в Москву прибыл в Президентский полк и подарил его командиру символическую карту Самарской области

- Самарцы служат почти во всех подразделениях полка, команда собралась достаточно большая, - отметил командир Президентского полка Андрей Филякин. - Немногие регионы могут этим похвастаться.

В этом году ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий из нашего региона смогут принять участия в мероприятиях Президентского полка, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России.

Кроме того, Андрей Филякин и Дмитрий Азаров подписали соглашение об обеспечении качественного отбора призывников из Самарской области на службу в этот полк, плюс закрепили меры социальной поддержки для призывников и военнослужащих.

- Знаю, что двое из вас уже подали свои рапорта о продолжении службы здесь, я считаю, это верное решение, - заявил Дмитрий Азаров на встрече с призывниками из Самарской области, которые сейчас служат в Президентском полку. - При этом не сомневаюсь, что большинство из вас вернется на свою малую родину, я заинтересован в каждом из вас. Очень надеюсь, что возможности, которые сегодня дает наш регион, позволят вам себя реализовать в разных сферах.

Призывники рассказали о своих планах на будущее: один из них собирается служить в полку и дальше, но уже по контракту, другой хочет вернуться домой и поступить на службу в УФСБ России по Самарской области.

Молодых людей очень волновал вопрос о высшем образовании, и губернатор обещал обдумать, возможно ли предоставить льготы при поступлении в вузы тем ребятам, которые проходили службу в Президентском полку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

60 призывников из Самарской области были отобраны и отслужили в Президентском полку в 2017-2018 гг

15 призывников попали туда осенью 2019 года, столько же молодых людей планируют отобрать и во время весеннего призыва 2020 года.

СПРАВКА "КП":

Датой рождения этой воинской части считается 8 апреля 1936 года, название "Кремлевский" этот полк сначала носил неофициально. 7 мая 1965 года за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и высокие показатели в боевой и политической подготовке полк специального назначения был награжден орденом Красного Знамени.

А 24 июля 1973 года он уже официально становится "Кремлевским". В "Президентский" он был преобразован указом президента РФ 20 марта 1993 года.

Сегодня военнослужащие этой воинской части защищают кремлевские ценности и первых лиц государства, на службу сюда принимают самых лучших ребят, так как их называют лицом российской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU