В Сызрани чиновника заподозрили в получении взятки за расчистку частных дорог этой зимой

17 Март 2020 2020-03-17T23:18:33+03:00

Сколько причиталось водителям спецтехники, полиция пока не выяснила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, вместо того, чтобы убирать снег с тротуаров и улиц, по которым ходит народ, спецтехнику отправили на закрытые земли

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Сызранская полиция возбудила уголовное дело, которое удивительным образом сочетает себе коррупцию и уборку снега с улиц города этой зимой.

Стражи порядка выяснили: спецтехника в ряде случаев вместо того, чтобы работать на благо сызранцев и расчищать улицы и тротуары от снега и льда, уезжала «калымить» и наводить порядок на тех участках, которые никак к дорогам общего пользования отнести нельзя.

Более того, силовики считают, что директор целого филиала, владеющего спецтехникой, обо всем этом знал, а за «сотрудничество» получал деньги. Пока следствию известно о передаче 25 тысяч рублей, возможно, вскоре откроются новые факты.

На данный момент уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки должностным лицом». По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU