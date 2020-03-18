В Отрадном в подъезде на полу нашли новорожденного младенца
17 марта, в одиннадцать ночи 23-летняя жительница дома по ул. Пионерской в городе Отрадный обнаружила в подъезде страшную находку. Прямо на полу в тамбуре лежал новорожденный мальчик, завернутый в разноцветные пеленки. Испуганная женщина тут же отнесла кричащий сверток в полицию.
- Сейчас личный состав ОМВД России по Отрадному проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить мать, подбросившую ребенка, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Если вы что-то знаете об этой ситуации, полиция просит срочно сообщить об этом по телефонам (884661) 20-35-11 или 020 (102 с мобильных). Конфиденциальность гарантируют.
ИСТОЧНИК KP.RU