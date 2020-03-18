В Самаре был эвакуирован ТЦ «Космопорт»

18 Март 2020 2020-03-18T08:24:27+03:00

До приезда спецподразделений из торгового центра эвакуировали 50 человек Фото: предоставлено очевидцем

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Вчера вечером, 17 марта, в Самаре произошло ЧП в торговом центре. В зоне разгрузки магазина «Ашан» в «Космопорте» произошло короткое замыкание силового кабеля.

– Последующего горения не произошло. Однако, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из торгового центра было эвакуировано 50 человек, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В происшествии никто не погиб и не пострадал. Сейчас «Космопорт» вернулся к привычной работе. Отметим, что в последнее время участились случаи срабатывания пожарных сигнализаций в торговых центрах, однако в большинстве случаев они оказываются ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU