Главный тренер «Спартака» хочет забрать еще двух футболистов «Крыльев Советов»

18 Март 2020 2020-03-18T08:45:06+03:00

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует усилить состав двумя футболистами «Крыльев Советов». Речь идет о защитнике Никите Чернове и полузащитнике Антоне Зиньковском.

– Столичный клуб планирует приступить к переговорам по трансферу игроков в ближайшее трансферное окно, – сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в «Спартак» на правах аренды перешел Александр Соболев. В приостановленном сезоне РПЛ на счету Зиньковского 20 матчей и шесть голевых передач. Чернов провел 18 игр и стал автором одного гола. «Крылья Советов» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Спартак» – на восьмой позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU