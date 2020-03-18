Главный тренер «Спартака» хочет забрать еще двух футболистов «Крыльев Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует усилить состав двумя футболистами «Крыльев Советов». Речь идет о защитнике Никите Чернове и полузащитнике Антоне Зиньковском.
– Столичный клуб планирует приступить к переговорам по трансферу игроков в ближайшее трансферное окно, – сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее в «Спартак» на правах аренды перешел Александр Соболев. В приостановленном сезоне РПЛ на счету Зиньковского 20 матчей и шесть голевых передач. Чернов провел 18 игр и стал автором одного гола. «Крылья Советов» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Спартак» – на восьмой позиции.
ИСТОЧНИК KP.RU