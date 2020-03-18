Дал покататься: житель Самарской области вдребезги разнес автомобиль друга
Владелец автомобиля из Самарской области доверил свой автомобиль знакомому. Однако тот превысил скорость, машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. После ДТП транспортное средство не подлежало ремонту.
– Суд принял сторону владельца автомобиля: его знакомый обязан был выплатить ущерб в размере 222 тысячи рублей. Приставы смогли компенсировать часть денег с помощью расчетных счетов мужчины, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Также в отношении гражданина вынесли ограничение на право выезда за территорию России. После всех этих мер мужчина погасил задолженность в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU