В Тольятти запретили мероприятия численностью более 50 человек
В Тольятти запретили проводить мероприятия, в которых участвует более 50 человек. Такое распоряжение подписал глава города Сергей Анташев. Ограничительные меры связаны с эпидемиологическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Запрет будет действовать с 17 марта по 11 апреля.
Кроме того, в этот период всем муниципальным учреждениям запретили проведение спортивных, культурных, просветительских, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. А городским спортивным организациям поручено временно приостановить проведение учебно-тренировочных занятий.
Напомним, 16 марта постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU