В Тольятти запретили мероприятия численностью более 50 человек

18 Март 2020 2020-03-18T09:41:14+03:00

Медики рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий и тщательно следить за своим здоровьем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это сделано, чтобы не допустить распространение вирусов

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В Тольятти запретили проводить мероприятия, в которых участвует более 50 человек. Такое распоряжение подписал глава города Сергей Анташев. Ограничительные меры связаны с эпидемиологическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Запрет будет действовать с 17 марта по 11 апреля.

Кроме того, в этот период всем муниципальным учреждениям запретили проведение спортивных, культурных, просветительских, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. А городским спортивным организациям поручено временно приостановить проведение учебно-тренировочных занятий.

Напомним, 16 марта постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU