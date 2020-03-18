Самарские ОМОНовцы показали супермастерство в дзюдо
Они взяли золото и серебро на соревнованиях по Приволжскому округу
Самарские представители Росгвардии стали лучшими дзюдоистами округа
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Самарские сотрудники ОМОНна транспорте регионального управления Росгвардии взяли золотую и серебрянную медаль на соревнованиях по дзюдо по ПФО. В борьбе за призовые места участвовали представители 20 команд со всего Приволжья. За лидерство боролись более 130 спортсменов.
- Наши спортсмены взяли «золото» в весовой категории до 100 кг. и «серебро» в весовой категории свыше 100 кг, - рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.
Все победители получили кубки, медали и памятные подарки. Чемпионат проходил в Оренбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU