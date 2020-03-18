2020-03-18T09:46:01+03:00
Общество

В Минздраве Самарской области объяснили, кому нужны медицинские маски

Российские производители работают на полную, но в обеспечивают в первую очередь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас в России производят до 1,5 миллионов масок в деньСейчас в России производят до 1,5 миллионов масок в деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство здравоохранения Самарской области ответили на вопрос по поводу дефицита медицинских масок в аптеках. Как им сообщили в минпромторге России – производители масок уже работают в круглосуточном режиме. Количество продукции, которая производится в день – полтора миллиона штук.

– Масками обеспечены поликлиники и стационары, сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы доставлять маски и в аптечные сети, – говорится в сообщении ведомства.

Они также напомнили, что медицинская маска нужна в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. При этом, маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютную защиту. Здоровый человек должен носить защиту в том случае, если контактирует с больным человеком, а также в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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