В Минздраве Самарской области объяснили, кому нужны медицинские маски
Министерство здравоохранения Самарской области ответили на вопрос по поводу дефицита медицинских масок в аптеках. Как им сообщили в минпромторге России – производители масок уже работают в круглосуточном режиме. Количество продукции, которая производится в день – полтора миллиона штук.
– Масками обеспечены поликлиники и стационары, сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы доставлять маски и в аптечные сети, – говорится в сообщении ведомства.
Они также напомнили, что медицинская маска нужна в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. При этом, маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютную защиту. Здоровый человек должен носить защиту в том случае, если контактирует с больным человеком, а также в местах массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU