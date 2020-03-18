Из-за коронавируса в «АМБАРЕ» отменили свадебную выставку

18 Март 2020 2020-03-18T09:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство торгового комплекса АМБАР отменило массовые мероприятия, запланированные на март – апрель. Так, например, свадебную выставкы, которая должна была пройти 28 марта, перенесли на более поздний срок – когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка в мире.

- Выставка должна была принять свыше 100 участников и несколько тысяч гостей, заявки на участие до сих пор поступают, - прокомментировали представители торгового комплекса. – Мы считаем, что самое верное решение сейчас – отменить массовые мероприятия и усилить санитарные меры, создать максимально безопасные условия для посетителей и максимально не комфортные для бактерий.

В торговом центре рассказали, что все магазины по-прежнему работают в обычном режиме. Но заверили, что служба клининга увеличила в несколько раз число уборок и дезинфекций не только торговых, но и административных и бытовых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU