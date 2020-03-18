Юных самарцев приглашают на музыкальный спектакль Пумасипа
Самарский театр «Город» приглашает зрителей старше трех лет на музыкальный спектакль с живой музыкой от группы «Дайте Грэмми». Спектакль Пумасипа – это сказ про двух охотников ловкого Альсина и хвастливого Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы посвататься к красивой девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, с которыми придётся справиться. Но в конце пути каждому воздастся благодарность по заслугам. Ведь «Пумасипа» в переводе с мансийского - «благодарность».
В основе спекался мотивы сказок народов Севера. Режиссёр - Станислав Полихин, художник - Наталья Гавриш, а костюмы придумала Татьяна Хорева.
Продолжительность спектакля – 45 минут. Дата проведения 21 марта. Цена билета 300. Возрастная категория 3+
ИСТОЧНИК KP.RU