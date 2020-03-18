2020-03-18T10:38:56+03:00
Звезды

Юных самарцев приглашают на музыкальный спектакль Пумасипа

Это премьера 2020 года от театра «Город»
Евгения ВАСИНА
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Фото: театр "Город"Фото: театр "Город"
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Самарский театр «Город» приглашает зрителей старше трех лет на музыкальный спектакль с живой музыкой от группы «Дайте Грэмми». Спектакль Пумасипа – это сказ про двух охотников ловкого Альсина и хвастливого Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы посвататься к красивой девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, с которыми придётся справиться. Но в конце пути каждому воздастся благодарность по заслугам. Ведь «Пумасипа» в переводе с мансийского - «благодарность».

В основе спекался мотивы сказок народов Севера. Режиссёр - Станислав Полихин, художник - Наталья Гавриш, а костюмы придумала Татьяна Хорева.

Продолжительность спектакля – 45 минут. Дата проведения 21 марта. Цена билета 300. Возрастная категория 3+

ИСТОЧНИК KP.RU

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