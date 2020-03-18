В Самаре собирают отряды добровольцев для помощи пожилым людям в условиях пандемии коронавируса
В Самаре собирают добровольцев, которые будут помогать пожилым людям и инвалидам наравне с работниками соцслужб. Это понадобится в том случае, если такие люди будут испытывать проблемы с самообеспечением товарами и услугами первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
"Если Вы готовы помогать и чувствуете в себе силы быть нужным людям, или хотите сообщить о том, кто нуждается в помощи, обращайтесь по телефонам (846) 260-18-18 в будние дни с 10.00 до 17.00, 8-937-100-35-25", - сообщили в отделении партии "Единая Россия".
Также сюда могут обратиться те самые люди, которым нужна помощь или которые оказались в сложной жизненной ситуации. Напомним, что по данным специалистов коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, которые переносят болезнь с осложнениями. Поэтому им рекомендуют быть осторожными, минимизировать контакты с окружающими людьми и стараться не бывать в местах скопления большого количества народа.
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ИСТОЧНИК KP.RU