2020-03-18T11:18:28+03:00
Общество

В Самаре собирают отряды добровольцев для помощи пожилым людям в условиях пандемии коронавируса

Центрами для координации работы станут отделения Единой России
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре помогут пожилым гражданамВ Самаре помогут пожилым гражданамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре собирают добровольцев, которые будут помогать пожилым людям и инвалидам наравне с работниками соцслужб. Это понадобится в том случае, если такие люди будут испытывать проблемы с самообеспечением товарами и услугами первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.

"Если Вы готовы помогать и чувствуете в себе силы быть нужным людям, или хотите сообщить о том, кто нуждается в помощи, обращайтесь по телефонам (846) 260-18-18 в будние дни с 10.00 до 17.00, 8-937-100-35-25", - сообщили в отделении партии "Единая Россия".

Также сюда могут обратиться те самые люди, которым нужна помощь или которые оказались в сложной жизненной ситуации. Напомним, что по данным специалистов коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, которые переносят болезнь с осложнениями. Поэтому им рекомендуют быть осторожными, минимизировать контакты с окружающими людьми и стараться не бывать в местах скопления большого количества народа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как Самара противостоит коронавирусу: глава Роспотребназдора Самарской области Светлана Архипова делится самой свежей информацией

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станет еще страшнее: в Самаре будут выть электросирены
В Самаре изменили схему движения два автобусных маршрута
Совокупный кредитный портфель Росбанка в Самаре превысил 22 миллиарда рублей по итогам 2019 года
Самарских дольщиков попросили не приходить в министерство строительства из-за коронавируса
Театр «Город» зовет насладиться комедией абсурда «Бред вдвоём»
В Самаре собирают отряды добровольцев для помощи пожилым людям в условиях пандемии коронавируса
Юных самарцев приглашают на музыкальный спектакль Пумасипа
Билайн проведет открытый вебинар по организации удаленной работы 18 марта
Из-за коронавируса в «АМБАРЕ» отменили свадебную выставку
В Минздраве Самарской области объяснили, кому нужны медицинские маски
Самарские ОМОНовцы показали супермастерство в дзюдо
В Тольятти запретили мероприятия численностью более 50 человек