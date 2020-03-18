2020-03-18T11:24:00+03:00
Звезды

Театр «Город» зовет насладиться комедией абсурда «Бред вдвоём»

Для семейных пар этот спектакль будет особенно полезным
Евгения ВАСИНА
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Фото: Театр "Город"Фото: Театр "Город"
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22 марта в 18 часов театра «Город» приглашает посмотреть комедию абсурда «Бред вдвоём». Это история взаимоотношений между мужчиной и женщиной развивается на фоне драматических событий Второй мировой войны. Оказавшись отрезанными от внешнего мира, герои продолжают свои обычные разговоры. Они ссорятся и мирятся, пытаясь сохранить дом. Персонажи «Бреда вдвоём» – немолодые супруги, непрерывно и не щадя друг друга ссорящиеся, выясняющие отношения по мелочам, вместе с тем буквально окружены войной: за стенами их жилища разгораются боевые действия, и дом подвергается обстрелам, страдает от осколков гранат.

Страх перед гибелью, сила привычки и всемирная инерция удерживают героев вместе. Но совместное существование никак не приводит к взаимопониманию, а всегда лишь – к новым распрям.

Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут. Возрастные ограничения 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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