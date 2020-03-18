Самарских дольщиков попросили не приходить в министерство строительства из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T12:02:40+03:00

В Самаре попросили дольщиков не ходить в министерство

Тем, кому очень хочется на прием, посоветовали надевать маски

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В Самарской области дольщиков попросили не приходить в профильное министерство. Это объяснили угрозой распространения ОРВИ и коронавируса.

"В случае необходимости личного приёма соблюдать меры предосторожности (медицинская маска)", - попросили в минстрое, написав пост в твиттере.

Чиновники пообещали общаться с горожанами по телефону, при помощи горячей линии. Она будет работать в четверг с 14 до 18 часов. Позвонить можно по телефонам 332 85 22; 332 85 42.

В целом дольщики согласились с мерами предосторожности, но попросили в таком случае оперативно сообщать новости онлайн.

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Также известно, что было отменено собрание дольщиков ЗАО ИСК Средневолжскстрой, назначенного на 18.03.2020 г. Его пообещали провести позже. Жители требуют разместить в сети информацию, которую там должны были озвучить и ответить на их вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU