2020-03-18T12:02:40+03:00
Общество

Самарских дольщиков попросили не приходить в министерство строительства из-за коронавируса

Тем, кому очень хочется на прием, посоветовали надевать маски
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре попросили дольщиков не ходить в министерствоВ Самаре попросили дольщиков не ходить в министерство
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В Самарской области дольщиков попросили не приходить в профильное министерство. Это объяснили угрозой распространения ОРВИ и коронавируса.

"В случае необходимости личного приёма соблюдать меры предосторожности (медицинская маска)", - попросили в минстрое, написав пост в твиттере.

Чиновники пообещали общаться с горожанами по телефону, при помощи горячей линии. Она будет работать в четверг с 14 до 18 часов. Позвонить можно по телефонам 332 85 22; 332 85 42.

В целом дольщики согласились с мерами предосторожности, но попросили в таком случае оперативно сообщать новости онлайн.

- Мы бы с удовольствием воспользуемся советом, только информируйте в сети о Новостях с #димитрова74а, чтоб к Вам не приходить. Фонд подключиться к банкротству? Документы все необходимые застройщик когда разместит на сайте Дом.рф? Что с землей? Когда заработает сайт рег фонда? - написала Юлия Александровна.

Также известно, что было отменено собрание дольщиков ЗАО ИСК Средневолжскстрой, назначенного на 18.03.2020 г. Его пообещали провести позже. Жители требуют разместить в сети информацию, которую там должны были озвучить и ответить на их вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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