2020-03-18T11:56:50+03:00
Общество

В Самаре изменили схему движения два автобусных маршрута

Это связано с ремонтными работами на дорожном участке
Владислав КИРСАНОВ
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Дата окончания работ на водоводе пока неизвестнаДата окончания работ на водоводе пока неизвестнаФото: Архив КП
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Сегодня, 18 марта, в Самаре изменился маршрут следования автобусов № 8 и 12. Данная мера связана с аварийными работами на водопроводе диаметром 600 метров на улице Земеца. Поэтому движение в границах Заводского шоссе и Береговой закрыто.

– 8 автобус «в город» будет ехать по улице Земеца, Заводскому шоссе, проспекту Кирова, улице Береговая; в обратном направлении – по улице Береговая, проспекту Кирова, Заводскому шоссе, улице Земеца. 12-й маршрут будет доезжать до улице Боярова и разворачиваться, говорится в сообщении администрации Самары.

По такой схеме транспорт будет ходить до окончания ремонтно-восстановительных работ. Когда именно они закончатся, пока неизвестно. Горожан просят отнестись с пониманием к данным мерам, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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