2020-03-18T12:20:53+03:00
Общество

Станет еще страшнее: в Самаре будут выть электросирены

Они будут работать в течение пяти минут
Владислав КИРСАНОВ
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Будет выполняться плановая проверка оборудованияБудет выполняться плановая проверка оборудованияФото: Архив КП
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Завтра, 19 марта, в Самаре завоют электросирены и сиренно-речевые установки. Они располагаются на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового скопления людей.

– Это будет плановая проверка. Средства оповещения будут работать с 10:00 до 10:05. Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!», – говорится в сообщении администрации Самары.

Всем, кто услышит этот сигнал, необходимо включить радиоточку, телевизор или другой приемники. Это делается для того, чтобы прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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