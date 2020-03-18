Станет еще страшнее: в Самаре будут выть электросирены

18 Март 2020 2020-03-18T12:20:53+03:00

Они будут работать в течение пяти минут

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Завтра, 19 марта, в Самаре завоют электросирены и сиренно-речевые установки. Они располагаются на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового скопления людей.

– Это будет плановая проверка. Средства оповещения будут работать с 10:00 до 10:05. Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!», – говорится в сообщении администрации Самары.

Всем, кто услышит этот сигнал, необходимо включить радиоточку, телевизор или другой приемники. Это делается для того, чтобы прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU