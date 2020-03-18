2020-03-18T12:45:40+03:00
Общество

Школьные каникулы продлят до 12 апреля

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов
Владислав КИРСАНОВ
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Каникулы начнутся со следующего понедельникаКаникулы начнутся со следующего понедельникаФото: Елизавета СУХОВА
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Весенние каникулы в школах пройдут с 23 марта по 12 апреля. Также будет организованна поддержка дистанционного обучения школьников. Планируется открыть образовательные ресурсы и обеспечить доступ к электронным учебникам.

– При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу, – заявил министра просвещения России Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

Также сообщается, что в учреждениях среднего профессионального образования также будет действовать дистанционное обучение. В Самарской области школьники перешли на дистанционное обучение с 17 марта. Также несколько вузов отправили студентов на «удаленку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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