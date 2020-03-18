2020-03-18T13:15:48+03:00
Общество

В Самаре на Заводском шоссе столкнулись два автомобиля

Два человека были госпитализированы
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяСотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 17 марта, в Самаре произошло ДТП. На заводском шоссе столкнулись «Тойота» и «Гранта». Дело в том, что иномарка решила развернуться, при этом водитель не заметил отечественную легковушку.

– В результате случившегося пострадало два человека – 31-летняя женщина-водитель «Тойоты» и 48-летний пассажир «Гранты». Им потребовалась медицинская помощь. Оба были доставлены в больницу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разобраться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они проводят проверку. Правоохранители напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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