В Самаре на Заводском шоссе столкнулись два автомобиля

18 Март 2020 2020-03-18T13:15:48+03:00

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Вчера, 17 марта, в Самаре произошло ДТП. На заводском шоссе столкнулись «Тойота» и «Гранта». Дело в том, что иномарка решила развернуться, при этом водитель не заметил отечественную легковушку.

– В результате случившегося пострадало два человека – 31-летняя женщина-водитель «Тойоты» и 48-летний пассажир «Гранты». Им потребовалась медицинская помощь. Оба были доставлены в больницу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разобраться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они проводят проверку. Правоохранители напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU