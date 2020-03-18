2020-03-18T13:22:32+03:00
Общество

Самарские общественники предложили не подключать коттеджи к канализации, пока их не оформили в собственность

Сейчас же жители индивидуальных жилых домов пользуются всеми благами цивилизации, как только построят дом
Сергей СМИРНОВ
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Сейчас владельцы хором не торопятся оформлять их в собственностьСейчас владельцы хором не торопятся оформлять их в собственностьФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Общественной палате Самарской области предложили подключать индивидуальные жилые дома к сетям после ввода их в эксплуатацию, а также регистрации собственности на объект. С таким предложениям общественники вышли в Самарскую губернскую думу. Вопрос был заслушан на комитете по ЖКХ в понедельник, 16 марта.

В областной общественной палате пояснили, что же побудило их выйти с такой инициативой. Дело в том, что владельцы коттеджей не спешат оформлять их в свою собственность, поскольку не видят в этом необходимости, ведь все услуги к дому и так подведены. Соответственно, за незарегистрированный дом никто не платит налоги.

Поэтому общественники предлагают разработать нормы, разрешающие постоянное технологическое присоединение коттеджа к сетям после ввода объекта в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества. Пока же будет идти необходимая процедура регистрации, коттедж следует подключить по временной схеме.

Как отметили в областной общественной палате, они уже выходили с такой инициативой в министерство строительства Самарской области, однако поддержку там не получили, потому они и рассчитывают на народных избранников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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