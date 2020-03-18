В Сызрани на 71-м году жизни скончался заслуженный педагог Сергей Марфин

18 Март 2020 2020-03-18T13:37:31+03:00

Свой трудовой путь он начал в 1967 году

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Вчера, 17 марта, из Сызрани пришла трагическая новость. На 71-м году жизни умер заслуженный учитель Сергей Марфин. Он начинал свою работу с учителя физики в школе. В 1999 году он возглавил Губернский колледж Сызрани. При его активном участии была создани эффективная программа воспитания «Формирование нравственного профессионала».

– С 2009 года Сергей перешел на должность заместителя директора по развитию инновационной и педагогической деятельности в родном колледже. Также он являлся депутатом Сызрани, председателем Совета Ветеранов города, – говорится в сообщении администрации Сызрани.

Власти города выразили глубокие соболезнования родным и близким Сергея Марфина. Прощание с ним состоится завтра, 19 марта, в 12:00 в траурном зале «Ильинский».

ИСТОЧНИК KP.RU