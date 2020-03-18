Успели до отмены: баскетболисты «Самары» проиграли в Ревде
Вчера, 17 марта, в Ревде состоялся очередной матч баскетбольной Суперлиги, в рамках которого встречались финалисты Кубка России – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самара». В отличии от кубкового противостояния, на этот раз успех был на стороне уральцев.
– За несколько минут до конца поединка счет на табло сохранялся равный. Команды упорно боролись – 70:70. Однако хозяевам удалось оказаться сильнее и вырвать победу. Итоговый счет –76:70 не в пользу самарцев, – сообщает пресс-служба волжан.
До завершения регулярного чемпионата «Самаре» осталось провести еще четыре матча. Но когда они будут сыграны — пока неизвестно, так как Федерация баскетбола приостановила все соревнования из-за угрозы распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU