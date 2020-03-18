2020-03-18T13:59:25+03:00
Спорт

Успели до отмены: баскетболисты «Самары» проиграли в Ревде

Игра закончилась со счетом 70:76 не в пользу волжан
Владислав КИРСАНОВ
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Хозяева оказались сильнее за счет последних минут ФОТО: БК «Самара»Хозяева оказались сильнее за счет последних минут ФОТО: БК «Самара»
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Вчера, 17 марта, в Ревде состоялся очередной матч баскетбольной Суперлиги, в рамках которого встречались финалисты Кубка России – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самара». В отличии от кубкового противостояния, на этот раз успех был на стороне уральцев.

– За несколько минут до конца поединка счет на табло сохранялся равный. Команды упорно боролись – 70:70. Однако хозяевам удалось оказаться сильнее и вырвать победу. Итоговый счет –76:70 не в пользу самарцев, – сообщает пресс-служба волжан.

До завершения регулярного чемпионата «Самаре» осталось провести еще четыре матча. Но когда они будут сыграны — пока неизвестно, так как Федерация баскетбола приостановила все соревнования из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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