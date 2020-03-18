2020-03-18T14:16:25+03:00
Происшествия

В Тольятти около школы порезали 16-летнего старшеклассника

По факту покушения на убийства возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские быстро установили подозреваемогоПолицейские быстро установили подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 октября 2019 года, примерно в десять вечера, на территории рядом со школой на улице Ворошилова в Тольятти произошло ЧП. Там 23-летний уроженец Азербайджана в ходе конфликта нанес ножевые ранения рук и левой ноги 16-летнему ученику этой СОШ.

- Подозреваемого установили оперативники. 26 октября было возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Но расследование продолжалось, и правоохранители в итоге пришли к другим выводам. 7 марта 2020 года следователи Автозаводского района Тольятти переквалифицировали дело на "покушение на убийство".

Сейчас разбирательства продолжаются. Нож изъят. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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