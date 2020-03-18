Самарский зоопарк закрыли из-за угрозы коронавиурса с 19 марта
Самарский зоопарк не будет работать с 19 марта до особого распоряжения. Это связано с угрозой распространения коронавируса в Самарской области. Об этом учреждение сообщило на своей странице.
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Кроме того в Самаре отменен ближайший футбольный матч "Крылья Советов" - "Ахмат", не будут проходить баскетбольные игры. Известно об отмене массовых мероприятий в ТЦ "Амбар", нескольких концертов в филармонии. Особые меры введены во многих учреждениях. Например, в самарском областном суде собираются измерять температуру всем посетителям.
Все эти меры предпринимаются для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуацию контролирует оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU