Самарский зоопарк закрыли из-за угрозы коронавиурса с 19 марта

18 Март 2020 2020-03-18T16:23:26+03:00

Пока что зверушек отправили на каникулы. Фото: Самарский зоопарк

Об этом сотрудники сообщили на своей странице

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Самарский зоопарк не будет работать с 19 марта до особого распоряжения. Это связано с угрозой распространения коронавируса в Самарской области. Об этом учреждение сообщило на своей странице.

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Кроме того в Самаре отменен ближайший футбольный матч "Крылья Советов" - "Ахмат", не будут проходить баскетбольные игры. Известно об отмене массовых мероприятий в ТЦ "Амбар", нескольких концертов в филармонии. Особые меры введены во многих учреждениях. Например, в самарском областном суде собираются измерять температуру всем посетителям.

Все эти меры предпринимаются для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU