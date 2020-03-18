2020-03-18T15:50:13+03:00
Общество

В Доме со слонами в Самаре могут открыть архитектурную школу

Об этом сообщил у себя в твиттере Александр Хинштейн
Ольга АФАНАСЬЕВА
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СамГТУ хочет сделать архитектурную школу в Доме со слонамиСамГТУ хочет сделать архитектурную школу в Доме со слонами
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В самарском "Доме со слонами" может открыться архитектурная школа СамГТУ. По мнению авторов проекта, это позволит вдохнуть новую жизнь в один из самых интересных и знаковых объектов культурного наследия в областной столице.

"Предложение представили на встрече в министерстве образования и науки с министром Валерием Фальковым. Он поддержал предложение политеха. Для этого ОКН передадут в федеральную собственность и отреставрируют", - сообщил депутат государственной думы РФ Александр Хинштейн.

В обосновании проекта говорится, что миссия школы - обмен навыками творческого мастерства, объединение народов через глобальный диалог культур и трансляция креативного опыта.

На территории школы в будущем планируют проводить международные пленэры для студентов и преподавателей, сделать открытую экспозицию для инсталляций и творческих работ, организовать международный вернисаж и сделать постоянную выставку, посвященную жизни и творчеству Константина Головкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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