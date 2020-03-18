«Это похоже на рейдерский захват»: дочь самарского олигарха остановила работу своих фитнес-клуба и салона красоты
Сегодня, 18 марта, стало известно, что здание, расположенное на Мичурина, 98, стало причиной судебного разбирательства. Сейчас в помещении находится «СОК Фитнес» и салон красоты Botticelli. Сейчас обслуживание клиентов временно приостановлено. Дело в том, что владелец здания подал три иска на арендатора. Речь идет о долге за пользование зданием почти в 6,5 млн рублей.
– Все решится после обстоятельств дела между клубом и арендодателем, которое рассматривает Арбитражный суд Самарской области. На время разбирательства срок действия клубных карт заморожен с последующим продлением, – говорится в сообщении генерального директора клуба Дарьи Шакалинской.
Шакалинская является дочерью известного самарского олигарха Юрия Качмазова. По ее мнению, происходящее похоже на рейдерский захват. Судебное разбирательство намечено на апрель.
ИСТОЧНИК KP.RU