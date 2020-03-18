В подъезде дома на Шестой просеке в Самаре обнаружены трупы парней со следами насилия на теле

18 Март 2020 2020-03-18T15:31:03+03:00

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В обстоятельствах жуткой трагедии разбираются самарские следователи. Накануне вечером, во вторник 17 марта, в подъезде дома № 161 на Шестой просеке в областной столице были обнаружены трупы двух парней со следами насилия на теле.

- По факту происшествия сейчас проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Предварительная версия случившегося уже известно. Согласно ей, между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой один из участников конфликта порезал другого ножом. Травма оказалась смертельной. Дальше злоумышленник покончил с собой. Известно, что одному из погибших было 25 лет, другой, предположительно, его ровесник.

Сейчас разбирательства продолжаются. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU