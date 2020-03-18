В Самаре существует только одна площадка для выгула собак

18 Март 2020 2020-03-18T15:34:06+03:00

Как стало известно на заседании комитета по МСУ Самарской губернской думы, находится она в Ленинском районе

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В Самаре на весь город удалось построить только одну площадку для выгула собак. На это обратили внимание депутаты Самарской губернской думы, которые на заседании комитета по местному самоуправлению заслушали доклад областных властей о том, как в регионе реализуются народные инициативы.

Как обратила внимание депутат Вера Попова, такая площадка была построена в раках проекта «Содействие» в Ленинском районе, и инициаторами ее строительства стали сами жители. Попова также добавила, что в текущем году в указанном районе планируют построить еще одну такую.

В остальных же районах Самары, по сведениям Поповой, ситуация менее радостная. Она предположила, что причиной этого мог стать тот факт, что любителям собак просто не удалось договориться с теми, кто собак не любит.

Однако выступающая с докладом по этой теме руководитель управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики администрации губернатора Самарской области Ирина Кочуева, долгое время работавшая депутатом Думы Самары, предположила, что у внутригородских районов просто не нашлось необходимого софинансирования. По крайней мере, по ее словам, такая ситуация наблюдалась в Советском районе Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU