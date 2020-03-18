2020-03-18T16:01:33+03:00
Общество

«АКОМ» включен в число ведущих промпредприятий России

Аккумуляторное производство АО «АКОМ» включено в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» за 2019 год. С данной инициативой выступила администрация г.о. Жигулевск
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Целью формирования реестра является создание единого общедоступного информационного ресурса ( www.leading-industry.ru ) по предприятиям и организациям, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона. Включение в реестр осуществляется на основании предложений государственных и муниципальных органов власти и означает признание лидирующей роли предприятия в развитии отечественной промышленности, исходя из объема производства, финансовых показателей компании, использования инновационных технических и управленческих методик.

«АКОМ» – крупнейшая в постсоветском пространстве компания по производству аккумуляторных батарей. Продукция поставляется на автосборочные предприятия в России и за рубежом. Сегодня доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей внутри страны составляет порядка 50%. «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий 62% экспорта в отрасли. Компания является участником национальных проектов «Производительность труда и повышение занятости» и «Международная кооперация и экспорт», а также приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Поддержка частных высокотехнологических компаний–лидеров» («Национальные чемпионы»). «АКОМ» - единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком «Сделано в России», выданного АО «Российский экспортный центр».

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