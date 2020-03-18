Просто пришел и ограбил: в Самарской области мужчина украл деньги из первой попавшейся квартиры
Полицейские Приволжского района Самарской области получили заявление от местного жителя. Дело в том, что его ограбили прямо у него дома. Мужчина сам открыл дверь незваному гостю, который сразу же принялся избивать хозяина. После побоев он забрал деньги в размере 5 тысяч рублей.
– Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать 29-летнего подозреваемого. Он признал свою вину, а также сообщил, что деньги успел потратить на собственные нужны, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Расследования всех обстоятельств этого дела продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU