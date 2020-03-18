Рискуете, господа: жители Самары стали реже обращаться за прививками против клещевого энцефалита

18 Март 2020 2020-03-18T18:17:46+03:00

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Пока весь мир борется с коронавирусом, самарский Роспотребнадзор предупреждает, что с наступлением теплых деньков к жителям региона подкрадывается еще одна опасность. 25 районов региона эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу. А ведь только в прошлом году почти 7 тыс клещей были сняты с людей и исследованы на эти заболевания. И в 263 экземплярах был обнаружен вирус энцефалита - опаснейшего заболевания.

На этом фоне пугающе выглядят цифры, из которых следует, что самарцы стали реже прививаться - в 2,3 раза. Специалисты напоминают, что именно вакцинация является самым эффективным средством защиты от этих болезней. Курс ее состоит из 2-х внутримышечных инъекций. Делать их нужно через 5-7 месяцев Ревакцинацию повторяют через год, затем - каждые три года.

Также эксперты напоминают, что личная профилактика тоже важна: при походе на природу нуно надевать закрытую одежду, обрабатывать ее специальными аэрозолями и репеллентами и постоянно осматривать себя и тех, кто рядом, особенно уделяя внимание волосистым поверхностям и паховой области.

В прошлом году с укусами клещей в больницы обращались 7772 человека, почти 30% из них - дети. 14 раз пациенты заболевали боррелиозом, а вот случаев клещевого энцефалита выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU