2020-03-18T18:33:47+03:00
Общество

В Самарской области из-за ветра объявлен жёлтый уровень опасности

Сильный порывистый ветер ожидается 19 марта
Евгения ВАСИНА
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Опасайтесь порывов ветраОпасайтесь порывов ветраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МЧС России по Самарской области сообщает о желтом уровне опасности и рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, не прятаться от ветра за неустойчивыми конструкциями и внимательнее выбирать места для парковки автомобилей.

- По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 19 марта местами по Самарской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с», - сообщается на региональном сайте МЧС.

В ведомстве также напомнили, что из-за сложившихся погодных условий, особенно внимательными следует быть водителям, держать дистанцию с запасом, избегать резкого торможения, не превышать скорость.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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