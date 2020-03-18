В Самарской области временно приостановлена работа библиотек, музеев, театрально-концертных организаций и зоопарка

18 Март 2020 2020-03-18T18:59:09+03:00

Такое решение было принято в региональном министерстве культуры

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Министерство культуры Самарской области прислушалось к рекомендациям федерального министерства и приостановило деятельность областных учреждений культуры. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки, сложившейся в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом, и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В итоге, с 18 марта гостей не ждут в библиотеках, музеях, театрально-концертных организациях и даже в зоопарке. Аналогичные меры рекомендовано принять органам местного самоуправления в отношении муниципальных учреждений культуры.

Однако без культуры регион не останется, руководителям библиотек, подведомственных министерству культуры, поручено обеспечить доступ к информационным ресурсам через сеть Интернет.

Кстати, работа кружков и секций учреждений дополнительного образования также временной приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU