2020-03-18T18:59:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области временно приостановлена работа библиотек, музеев, театрально-концертных организаций и зоопарка

Такое решение было принято в региональном министерстве культуры
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Теперь спектакли придется смотреть через интернетТеперь спектакли придется смотреть через интернетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Министерство культуры Самарской области прислушалось к рекомендациям федерального министерства и приостановило деятельность областных учреждений культуры. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки, сложившейся в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом, и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В итоге, с 18 марта гостей не ждут в библиотеках, музеях, театрально-концертных организациях и даже в зоопарке. Аналогичные меры рекомендовано принять органам местного самоуправления в отношении муниципальных учреждений культуры.

Однако без культуры регион не останется, руководителям библиотек, подведомственных министерству культуры, поручено обеспечить доступ к информационным ресурсам через сеть Интернет.

Кстати, работа кружков и секций учреждений дополнительного образования также временной приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре иномарка угодила в земляную ловушку
Стало известно, когда в Самарской области запустят дачные автобусы и какой будет цена
В Самарской области временно приостановлена работа библиотек, музеев, театрально-концертных организаций и зоопарка
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
В Самарской области из-за ветра объявлен жёлтый уровень опасности
Рискуете, господа: жители Самары стали реже обращаться за прививками против клещевого энцефалита
Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов и лучше узнать действующих
В Самарской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Просто пришел и ограбил: в Самарской области мужчина украл деньги из первой попавшейся квартиры
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
«АКОМ» включен в число ведущих промпредприятий России
Скандальный матч молодежных команд «Крыльев Советов» и «Тамбова» будет доигран
В Самаре существует только одна площадка для выгула собак
В подъезде дома на Шестой просеке в Самаре обнаружены трупы парней со следами насилия на теле
«Это похоже на рейдерский захват»: дочь самарского олигарха остановила работу своих фитнес-клуба и салона красоты
В Доме со слонами в Самаре могут открыть архитектурную школу
Горячую линию по коронавирусу открыли для Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти
Самарский зоопарк закрыли из-за угрозы коронавиурса с 19 марта