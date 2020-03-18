Стало известно, когда в Самарской области запустят дачные автобусы и какой будет цена

18 Март 2020 2020-03-18T19:43:22+03:00

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Накануне в Самарской Губернской Думы обсудили дачные перевозки на предстоящий сезон. Дачные маршруты в нашем регионе курсируют в Самара, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Всего в региональном реестре значится 61 межмуниципальных маршрутов.

Работа идёт в плановом режиме: комиссия по обследованию садово-дачных маршрутов по утверждённому графику, с 19 по 31 апреля, проверит каждый из маршрутов на соответствие требованиям безопасности перевозок. В составе комиссии - представители профильного регионального министерства, ГИБДД, администраций городских округов и муниципальных районов, - сообщил Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.

Сейчас во всех муниципалитетах идет работа по подготовке торгов, аукционов и контрактов по осуществлению перевозок на садово-дачные массивы. Завершиться этот процесс в апреле. Контракты заключаются, как правило, на период с апреля по октябрь. Кстати, тарифы на проезд должны остаться на уровне 2019 года.

В этом году объём субвенций муниципалитетам на организацию транспортного обслуживания составил 3 млн. 170 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU