2020-03-18T20:33:24+03:00
Происшествия

В Самаре иномарка угодила в земляную ловушку

Как автомобиль там очутился, для очевидцев загадка
Евгения ВАСИНА
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Фото: Саня Либерт (паблик "Подслушано | Самара" vk.com/overstory163)Фото: Саня Либерт (паблик "Подслушано | Самара" vk.com/overstory163)Фото: СОЦСЕТИ
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В среду, 18 марта, в самом конце рабочего дня красная иномарка оказалась в земляной ловушке на 116-м километре. Машина опрокинулась в канаву для водоотведения с правой стороны дороги. Фотографиями случившегося очевидцы поделились в паблике «Подслушано Самара» в социальной сети «ВКонтакте».

- В эти траншеи стабильно кто-то попадает. Как говорил один инженер по поводу этой канавки: «Так как грунтовые воды там близко к поверхности, то пленные немцы, при строительстве домов, сделали водоотведение, характерное для Германии. Ну, чтобы подвал не подтапливало. А наши, строившие дома с другой стороны, не сделали такого», - отметили местные жители и добавили - Почему до сих пор не отгородили эти канавы – неизвестно.

Красная иномарка, предположительно Шевроле Лачетти скатилась в западня тремя колесами. По фото видно, что самостоятельно выбраться из плена у нее не получиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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