2020-03-18T21:24:48+03:00
Авто

Lada 4x4 превратилась в агрессивный снегоболотоход

Таким его сделала компания «ВИС-Авто», дочерняя структура АВТОВАЗа
Евгения ВАСИНА
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Фото сайта http: lada4x4.netФото сайта http: lada4x4.net
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Компания «ВИС-Авто» запустила новые снегоболотоходы, в основе которых пикап ВИС-23461. Новинка имеет бортовую платформу, шины низкого давления размером 49х23, 5х21LT (1220x570-533) и бортовые редукторы. Подробнее новинку описал официальный Лада Клуб.

Новый снегоболотоход имеет стандартную для пикапов несущую конструкцию кузова. Подвеска независимая пружинная от пикапа ВИС-23461. От Бронто 21214 новинка позаимствовала блокировку диференциала, редукторы и мосты.

Салон идентичен с обновленной LADA 4х4: новая приборная панель, климатическая система, комфортные сиденья, система «Эра-ГЛОНАСС».

Под капотом 1,7-литровый мотор в паре с пятиступенчатой механической КП. Машина рассчитана на поездки в очень жестких условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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