Lada 4x4 превратилась в агрессивный снегоболотоход
Компания «ВИС-Авто» запустила новые снегоболотоходы, в основе которых пикап ВИС-23461. Новинка имеет бортовую платформу, шины низкого давления размером 49х23, 5х21LT (1220x570-533) и бортовые редукторы. Подробнее новинку описал официальный Лада Клуб.
Новый снегоболотоход имеет стандартную для пикапов несущую конструкцию кузова. Подвеска независимая пружинная от пикапа ВИС-23461. От Бронто 21214 новинка позаимствовала блокировку диференциала, редукторы и мосты.
Салон идентичен с обновленной LADA 4х4: новая приборная панель, климатическая система, комфортные сиденья, система «Эра-ГЛОНАСС».
Под капотом 1,7-литровый мотор в паре с пятиступенчатой механической КП. Машина рассчитана на поездки в очень жестких условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU