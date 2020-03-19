2020-03-19T00:13:04+03:00
Общество

С 19 марта ввели ограничительные мероприятия в Самаре из-за коронавируса

Горожанам нельзя собираться более 50 человек, выезжать из страны и ходить в театры
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ограничения призваны защитить горожанОграничения призваны защитить горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 19 марта в Самаре действует ограничительный режим. Соответствующий приказ подписала глава города Елена Лапушкина. Для самарцев это значит, что теперь некоторые их действия будут ограничены законодательно.

Жителям не рекомендуют выезжать за границу, запрещены любые спортивные или культурные мероприятия, которые собирают более 50 человек, - говорится в приказе.

Также с 19 марта не работают учреждения культуры. А работодателям рекомендуют при возможности сделать все, чтобы перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Все эти меры призваны не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Самаре. Напомним, что на данный момент в регионе в больницах лечатся пять человек с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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