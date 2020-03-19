Битва за подвеску: в Новокуйбышевске мужчина избил клиента ювелирного магазина

19 Март 2020 2020-03-19T08:21:28+03:00

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В Новокуйбышевске произошла кража. 41-летний мужчина заявил, что у него украли золотую цепочку и подвеску на сумму 25 тысяч рублей. Стало известно, что местный житель купил товары в ювелирном магазине, однако на выходе из магазина к нему подошел молодой человек, который решил предъявить претензии из-за грубого отношения к продавщице.

– Словесная перепалка перешла в драку. В итоге, заявитель остался без купленного. Полицейским удалось установить причастного к происшествию. Им оказался 29-летний мужчина. Он признал свою вину. По его словам, после драки ювелирные украшения лежали на полу, он решил забрать их себе, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Также подозреваемый сообщил, что награбленное сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Делом займется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU