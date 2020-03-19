2020-03-19T08:39:36+03:00
Общество

В Самаре пропал девятилетний мальчик в яркой куртке

Последний раз он выходил на связь вчера
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В течение суток ребенок не выходит на связьВ течение суток ребенок не выходит на связьФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 марта, в Самаре начались поиски девятилетнего мальчика Димы Потапова. Со вчерашнего дня ребенок не выходит на связь. К розыску подключились волонтеры. Рост мальчика 138 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

– Он был одет в ярко-зеленую куртку с капюшоном, синие демисезонные брюки, черные полусапоги, темно-серую шапку с горизонтальными сине-желтыми полосками, – говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. На данный момент поиск ребенка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скорая помощь для скорой помощи: в Самаре автомобиль медиков попал в ДТП
Штраф и длительные дисквалификации: КДК РФС наказал футболистов молодежки «Крыльев Советов»
В Самаре пропал девятилетний мальчик в яркой куртке
Битва за подвеску: в Новокуйбышевске мужчина избил клиента ювелирного магазина
В Самаре на коронавирус проверят всех пассажиров в аэропорту и на вокзале
С 19 марта ввели ограничительные мероприятия в Самаре из-за коронавируса
Lada 4x4 превратилась в агрессивный снегоболотоход
В Самаре иномарка угодила в земляную ловушку
Стало известно, когда в Самарской области запустят дачные автобусы и какой будет цена
В Самарской области временно приостановлена работа библиотек, музеев, театрально-концертных организаций и зоопарка
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
В Самарской области из-за ветра объявлен жёлтый уровень опасности
Рискуете, господа: жители Самары стали реже обращаться за прививками против клещевого энцефалита
Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов и лучше узнать действующих
В Самарской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Просто пришел и ограбил: в Самарской области мужчина украл деньги из первой попавшейся квартиры
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
«АКОМ» включен в число ведущих промпредприятий России
Скандальный матч молодежных команд «Крыльев Советов» и «Тамбова» будет доигран
В Самаре существует только одна площадка для выгула собак
В подъезде дома на Шестой просеке в Самаре обнаружены трупы парней со следами насилия на теле
«Это похоже на рейдерский захват»: дочь самарского олигарха остановила работу своих фитнес-клуба и салона красоты
В Доме со слонами в Самаре могут открыть архитектурную школу
Горячую линию по коронавирусу открыли для Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти
Самарский зоопарк закрыли из-за угрозы коронавиурса с 19 марта