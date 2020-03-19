В Самаре пропал девятилетний мальчик в яркой куртке

19 Март 2020 2020-03-19T08:39:36+03:00

В течение суток ребенок не выходит на связь Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Последний раз он выходил на связь вчера

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Сегодня, 19 марта, в Самаре начались поиски девятилетнего мальчика Димы Потапова. Со вчерашнего дня ребенок не выходит на связь. К розыску подключились волонтеры. Рост мальчика 138 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

– Он был одет в ярко-зеленую куртку с капюшоном, синие демисезонные брюки, черные полусапоги, темно-серую шапку с горизонтальными сине-желтыми полосками, – говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. На данный момент поиск ребенка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU