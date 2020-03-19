2020-03-19T09:48:59+03:00
Общество

Скорая помощь для скорой помощи: в Самаре автомобиль медиков попал в ДТП

Сотрудники ГИБДД проводят по данному происшествию проверку
Владислав КИРСАНОВ
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Пациента скорой доставили в больницу на другом автомобилеПациента скорой доставили в больницу на другом автомобилеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 18 марта, в Самаре произошло ДТП. На улице Авроры УАЗ скорой помощи врезался в «Ниву». При этом, медики ехали с пациентом со включенными световыми и звуковыми сигналами.

– 55-летний водитель скорой помощи ехал на красный свет. Однако это не является нарушением правил, так как все сигналы были включены. Пациента, которого везли медики, была госпитализирована на другом автомобиле, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также уступать дорогу автомобилям спецслужб с включенными световыми и звуковыми сигналами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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