Скорая помощь для скорой помощи: в Самаре автомобиль медиков попал в ДТП

19 Март 2020 2020-03-19T09:48:59+03:00

Пациента скорой доставили в больницу на другом автомобиле Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 18 марта, в Самаре произошло ДТП. На улице Авроры УАЗ скорой помощи врезался в «Ниву». При этом, медики ехали с пациентом со включенными световыми и звуковыми сигналами.

– 55-летний водитель скорой помощи ехал на красный свет. Однако это не является нарушением правил, так как все сигналы были включены. Пациента, которого везли медики, была госпитализирована на другом автомобиле, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также уступать дорогу автомобилям спецслужб с включенными световыми и звуковыми сигналами.

ИСТОЧНИК KP.RU