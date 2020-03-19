2020-03-19T10:19:31+03:00
Общество

Начальника самарского Ространснадзора подозревают в присвоении 250 тысяч рублей

На него возбудили уголовное дело
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование этого дела продолжается ФОТО: Приволжское СУ на транспорта СК РоссииРасследование этого дела продолжается ФОТО: Приволжское СУ на транспорта СК России
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Следственное управление на транспорте подозревает начальника Ространснадзора по ПФО в присвоении денежных средств, то есть хищении чужого имущества. Преступление, по версии следователей, мужчина совершил, используя свое служебное положение.

– Предполагается, что с 2017 по 2019 год он незаконно выплачивал повышенные премии работникам бухгалтерии своего управления. После чего получат часть денежных средств. Общая сумма составила не менее 250 тысяч рублей. Деньги он использовал в личных целях, – сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали этого дела. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры принуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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