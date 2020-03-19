2020-03-19T11:22:27+03:00
Общество

В Самарской области выявлен новый очаг бешенства

Его обнаружили при исследовании мозга погибшего кота
Владислав КИРСАНОВ
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Специалисты принимают все необходимые мерыСпециалисты принимают все необходимые мерыФото: Алексей ФОКИН
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Новый очаг бешенства животных зафиксирован в Алексеевском районе Самарской области. На этот раз заболевание обнаружено у погибшего кота, который жил в доме женщины в селе Патровка.

– В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства, – говорится в сообщении Россельхознадзора по Самарской области.

Ранее жертвами заболевания стали животные из различных районов области. В частности в Шенталинском район были обнаружены мертвые лисы, а Похвистневском – собака и кошка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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