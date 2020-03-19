Гендиректор «Крыльев»: «Зачем проверять игроков на коронавирус, если у них нет симптомов? Маразм»

19 Март 2020 2020-03-19T13:00:07+03:00

По словам Шашкова, в клубе все чувствуют себя хорошо Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал ситуацию с остановкой чемпионата России до 10 апреля. Напомним, это произошло для предотварщения распространения коронавируса.

– У нас есть все, что рекомендовано минздравом, тепловизоры тоже. Специально сдалвать каждый день тест на коронавирус мы не будем. Что за маразм? Если нет симптомов, то зачем? Всю страну тоже проверять что ли? Все 150 миллионов людей будут сдавать тест? – цитирует Шашкова Sport24.ru.

По его словам, в команде нет никаких проблем, но медслужбы готовы к потенциальной угрозе. Также стало известно, что «Крылья» вернутся к тренировкам 23 марта. Отметим, команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU