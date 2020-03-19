2020-03-19T12:14:38+03:00
Общество

Тепло вернулось: Самарская область вновь побила прошлогодние температурные рекорды

Теплее всего было в Сызрани – +12,5 градусов
Владислав КИРСАНОВ
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Сегодня в Самарской области также тепло и солнечноСегодня в Самарской области также тепло и солнечноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 18 марта, в Самарской области снова было непрывычно теплым. Большинство метеостанций обновили рекорды 18-летней давности. В то время, как станция Клявлино, на которой было столбик термометра поднялся до +7,3 градуса, обновил рекорд 1975 года.

– Теплее всего в среду было в Сызрани. Там воздух прогрелся до +12,5 градусов. В Самаре в это же время было зафиксировано +10. Наибольшую разницу в сранении с прошлыми годами показала Большая Глушица. В 2002 году там было на 3,2 градуса прохладнее, нежели вчера, – сообщили в Приволжском УГМС.

Между тем, сегодня, 19 марта, в Самарской области ожидается также теплая погода. При этом, не стоит забывать о порывистом ветре – 15-20 метров в секунду. Средняя температура для этого времени года выше нормы на 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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