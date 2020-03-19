Забыл про ребенка: в Тольятти мужчине грозит тюрьма за долг по алиментам
Судебные приставы Комсомольского района Тольятти завели дело на местного жителя. Дело в том, что мужчина задолжал своему сыну алиментов на 176 тысяч рублей.
– Согласно полученным ответам мужчина не имеет движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства, на которые может быть обращено взыскание. К тому же, ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за уклонение от уплаты, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
За то, что мужчина не встал на учет в Центр занятости и не предпринял попытки погасить долг, на него завели уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU