2020-03-19T12:42:48+03:00
Общество

Забыл про ребенка: в Тольятти мужчине грозит тюрьма за долг по алиментам

Он обязан выплатить сыну 176 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Горе-отец может получить год тюрьмы ФОТО: УФССП по Самарской областиГоре-отец может получить год тюрьмы ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Комсомольского района Тольятти завели дело на местного жителя. Дело в том, что мужчина задолжал своему сыну алиментов на 176 тысяч рублей.

– Согласно полученным ответам мужчина не имеет движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства, на которые может быть обращено взыскание. К тому же, ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за уклонение от уплаты, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

За то, что мужчина не встал на учет в Центр занятости и не предпринял попытки погасить долг, на него завели уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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