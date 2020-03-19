В Самарской области похолодает до -13 градусов, вернутся снег и сильный ветер

19 Март 2020 2020-03-19T12:55:08+03:00

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19 марта в Самарской области тепло как в начале апреля. Но, как оказалось, горожанам рано радоваться и прятать шапки. Синоптики рассказали, что зима, не смотря на аномальные потепление, еще вернется в регион. Об этом рассказала начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова.

- Погода в Самарской области будет неустойчивой, с более теплыми и холодными периодами, с выпадением осадков. 20 и 21 марта синоптики ожидается прохождение атмосферных фронтов и выпадения осадков смешанного характера. Это может быть дождь, снег с дождем, мокрый снег. В разных частях области по-разному с различной интенсивностью, уточнила глава местной метеослужбы.

Также, по ее словам, изменится ветер. В последние дни в Самарской области преобладал южный и юго-западный ветер, в ближайшие дни он сменится на северный и северо-западный и будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с. 23 и 24 марта в связи с приближением циклона синоптики прогнозируют очередное усиление ветра до 15 - 20 м/с.

Ожидается и сильное похолодание. Достигнув 12-ти градусов 19 марта, температура воздуха в дневные часы постепенно начнет снижаться, сначала до +3...+8 градусов, затем до +1...+6, к 22 марта до -1...+4 градусов.

- В ночь на 23 и на 24 марта в Самарской области ожидаются заморозки до - 8 градусов, а по северной половине области температура воздуха может опуститься до -13 градусов, - рассказала Людмила Анурова. - Как бы мы не привыкли уже к теплой погоде, посылы от зимы к нам еще придут.

По словам Людмилы Ануровой, ночные морозы будут приходить до 29 марта, тогда еще столбики термометров местами по области опустятся до -3...-8 градусов, но днем уже потеплеет до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU