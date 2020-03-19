Помощь ветеранам и их семье: «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» объединятся в борьбе с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T13:26:00+03:00

Об этом стало известно на селекторном совещании с региональными отделениями партии

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время селекторного совещания с реготделениями партии заявил, что ветеранам и их членам семьи окажут помощь в связи с пандемией коронавируса. Для этого партия объединит усилия с «Волонтерами Победы».

– Мы тесно взаимодействуем с общественной организацией «Волонтеры Победы», которая находится в постоянном контакте с ветеранами. В каждом регионе у «Волонтеров Победы» есть собственная сеть, с базой уже осуществленных контактов, и есть понимание текущих потребностей ветеранов. Поэтому «Волонтеры Победы» обязательно должны присоединиться к нашей работе, – цитирует Турчака сайт «Единой России».

Как отметила руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, в резерве организации порядка 25 тысяч человек. Планируется звонить ветеранам несколько раз в день, интересоваться их здоровьем, а также оказывать необходимую помощь, в том числе продуктами и медицинскими препаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU