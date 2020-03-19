«Кошелев-проект» предлагает квартиры без первоначального взноса
«Кошелев-Банк» предлагает своим клиентам новую ипотечную программу «Удобный старт». Горожанам предоставляется ипотека на срок до 20 лет с процентной ставкой 9,95 % годовых. Главной особенностью программы является то, что вместо первоначального взноса в залог берется уже имеющееся жилье – клиентов или их родственников.
– На практике использование программы «Удобный старт» часто выглядит так: молодая семья с помощью залога жилья родителей оформляет ипотеку на собственную квартиру. Далее молодая семья использует материнский капитал или жилищный сертификат для погашения 40% процентов от стоимости нового жилья, освобождая жильё родителей от залога, и затем самостоятельно выплачивает оставшийся долг по ипотеке, – заявила директор департамента розничного бизнеса АО ««Кошелев-Банк»» Наталья Деренченко.
Она также отметила, что по этой программе банк кредитует как наёмных сотрудников, так и собственников бизнеса, а в качестве документа, подтверждающего доход, принимаются справки 2-НДФЛ, справки по форме работодателя или банка.
ИСТОЧНИК KP.RU