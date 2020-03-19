В Самарской области иномарка на пешеходном переходе сбила женщину
Вчера, 18 марте, в Сызрани произошло ДТП. На улице Казанской 42-летний водитель «Киа» совершил наезд на женщину. Все это случилось в тот момент, когда пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
– 41-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков. Она была доставлена в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU