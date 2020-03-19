2020-03-19T14:31:30+03:00
Общество

В Самарской области иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

Ей потребовалась срочная помощь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяСотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 18 марте, в Сызрани произошло ДТП. На улице Казанской 42-летний водитель «Киа» совершил наезд на женщину. Все это случилось в тот момент, когда пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– 41-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков. Она была доставлена в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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