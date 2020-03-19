В Самарской области иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

19 Март 2020 2020-03-19T14:31:30+03:00

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 18 марте, в Сызрани произошло ДТП. На улице Казанской 42-летний водитель «Киа» совершил наезд на женщину. Все это случилось в тот момент, когда пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– 41-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков. Она была доставлена в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU